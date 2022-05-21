Bodrumspor finale koşuyor

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenen Bodrumspor, final kapısını araladı.

Rakibini 2 farklı yenerek 24 Mayıs Salı günü deplasmanda oynanacak rövanş maçı için büyük avantaj yakalayan yeşil-beyazlılar, maç bitimi büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, tüm takımı kutladığını söyledi. Hünez finali garantilemediklerini ama avantajlı sahaya çıkacaklarını vurgulayan Taşdemir, "Bayburt deplasmanında çok dikkatli olacağız. İyi mücadele edip maça iyi odaklanacağız. Şu an gidişatımızdan çok memnunum. Umarım adımızı finale yazdırıp daha sonrasında da hedeflediğimiz bir üst lige yükseliriz" dedi.