Bodrumspor Play-Off'u sağlama aldı - Son Dakika
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Bodrumspor Play-Off'u sağlama aldı

04.04.2022 11:49
Bodrumspor Play-Off'u sağlama aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrumspor, Play-Off yolunda işini sağlama aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrumspor, Play-Off yolunda işini sağlama aldı. Bitime 5 maç kala 64 puanla 3'üncü sırada yer alıp 6'ncı basamaktaki Silahtaroğlu Vanspor'un 8 puan önünde olan yeşil-beyazlılar, zirvenin uzağında kalsa da Play-Off'u büyük ihtimalle cebine koydu. Teknik direktör İsmet Taşdemir, kalan 5 maçı da kayıpsız geçip bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarını vurguladı.


- Bodrum
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Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor Play-Off'u sağlama aldı - Son Dakika


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