Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrumspor Süper Lig Hedefinde
16.03.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Süper Lig hedefine ulaşacaklarını duyurdu.

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "İnşallah yolun sonunda Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Bizim için çok güzel bir akşamdı. Başından sonuna kadar oyunun üstünlüğü bizdeydi. Skoru da erken bulduk. Geçen hafta, 3 gün önce hatta çok zorlu bir deplasmanda galibiyet almıştık. Bugünkü galibiyet o yüzden daha da değerli bir hale geldi. Şimdi play-off'taki yerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. İçeride son 2 maçımızda mağlubiyet almıştık, seyircimizi üzmüştük. Özellikle bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz ve bundan sonraki maçlarda çok daha bizi kalabalık bir Bodrumspor taraftarıyla desteklemelerini bekliyoruz. Bu çocuklara güvensinler, belki de bu ligin en genç kadrolarından biri. Taraftarlarımızla birlikte çok daha güzel günler bizleri bekliyor. İnşallah yolun sonunda Süper Lig'e çıkacağız. Geçen sene çıktığı gibi düştü, tadı damağında kaldı bütün Bodrum halkının. Bizim de bütün sabahtan akşama belki 7/24 bunun için uğraşıyoruz. Hocamız, antrenör arkadaşlar, futbolcu kardeşlerimiz, inşallah bu yarım kalan hikayeyi bu sene yeniden Süper Lig'e çıkarak devam ettireceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 00:05:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.