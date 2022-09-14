Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Ligdeki hiçbir maç kolay değil

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk mağlubiyetini Altay deplasmanında alan lider Bodrumspor, bu hafta Manisa Futbol Kulübü'nü evinde yenerek kaybını telafi etmek istiyor. Maçın hazırlıklarını İlçe Stadyumu'nda sürdüren yeşil-beyazlı ekipte Erkan, Koray, kaleci Ali Türkan, Onur Akbay, Süleyman Özdamar ve Üzeyir'in sakatlıklarının olduğu bildirildi. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Altay'ın kadrosunda geçen sene Süper Lig kadrosundan kalan 9 oyuncu oynuyor. Dipte olmalarının verdiği sıkıntılı süreçten dolayı da bir direnç ortaya koydular. 2 golü kendi hatamızdan yedik ama bu Altay'ın ortaya koyduğu mücadeleyi küçümsemek değil. Çok doğru oynadılar, biz eksik yaptık ve mağlup olduk. Bu hafta Manisa FK maçı da zor bir maç. Ligdeki hiçbir maç kolay değil. Deplasmandaki son maçlarında Samsunspor'u yendiler. Dış sahada daha iyi oynayan bir takımlar. Zorlu bir rakip ama biz de zor takımız" dedi.

ALİ AYTEMUR: YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEĞİZ

Bodrumspor'un deneyimli defans oyuncusu Ali Aytemur, yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi. Ali, "Ligde 5 haftayı geride bıraktık. Çok önemli bir mücadele ortaya koyduk. Lider durumdayız ama son hafta talihsizlik yaşadık. 5'inci hafta karşılaşmasında ilk süre bulduğum dakikalar oldu. Umarım ligin geri kalanında daha fazla forma şansı bulabilirim. Ben takıma yeni katıldım ama buradaki ortam çok iyi. Çok mutluyuz, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.DRAZIC ÇOK MUTLU

Bodrumspor'un yabancı oyuncularından Dejan Drazic ise "Şuana kadar iyi gidiyor. Ben takımın potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Lig çok uzun bir maraton, bazen kayıplar yaşayabiliriz bu hafta yaşadığımız gibi ama bu kayıpları telafi etmemiz için lig uzun bir maraton. Takımı çok iyi görüyorum. İlk geldiğimde hazırlanmam için az bir süre vardı. Bende bunun için hocadan süre istedim. Bu süre 4-5 haftalık bir süreydi ve o da geçti. Bu maç itibarıyla oynadım ve fizik olarak daha çok oynayabileceğimi hissediyorum" dedi.