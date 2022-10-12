Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Zor bir maç bizi bekliyor"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Pazar günü Erzurumspor FK'ye konuk olacakları müsabakadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Ege ekibi, Erzurumspor FK müsabakasının hazırlıklarına Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde devam etti.

Burada basın mensuplarına konuşan Taşdemir, güzel bir haftayı geride bıraktıklarını kaydetti.

Yeni bir güzel haftayı yaşayabilmeleri için Erzurumspor FK maçında iyi oynamaları gerektiğini belirten Taşdemir, "Bazen iyi oyunla da yetinemiyoruz, çünkü Rize'de bunu yaşadık. Skor almamız lazım. Mücadele ruhu yüksek, mücadelesini sonuna kadar veren bir takımımız var." dedi.

Taşdemir, oyuncuları form kazanmış Erzurumspor FK'nin çok zorlu bir deplasman rakibi olduğuna dikkat çekti.

Rakip ekibin son iki karşılaşmasında iyi sonuçlar aldığını aktaran Taşdemir, "Zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah oradan 3 puanla döneriz. Bizim takımımız için ilk 3 haftadan sonra geçen yılki veya bu yılki ayrımı yapmamız söz konusu değil. Artık bizim takımımız bu. Bu yıl bize katılan oyuncularımızın 3-4 haftalık süre sonrası muhakkak performansları gelişecek, gelişiyor. Daha da gelişecek arkadaşlarımız var. Koray ve Caner var. Dejan sakatlanmasa ondan da o çıkışı bekliyorduk. Dolayısıyla biz bir takımız. Takım olarak birlikte oynadığımız zaman daha çok ön plana çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın: "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı"

Futbolculardan Samet Yalçın, Bodrumspor'da mutlu olduğunu dile getirdi.

Sakaryaspor galibiyetinden dolayı sevinçli olduklarını belirten Yalçın, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarda da 5 golle galip geliriz. Hedefim her geçen gün daha iyi olmak. İnşallah kendimi daha yukarıya çekebilirim." diye konuştu.

Oyunculardan Harun Alpsoy, yaklaşık 1,5 yıllık sakatlığın ardından forma giyecek duruma geldiğini anlattı. Genç oyuncu, teknik heyetin şans vermesi durumunda Erzurum deplasmanında oynamak istediğini söyledi.

Öte yandan, Dejan Drazic'in sakatlığından dolayı üç hafta sahalardan uzak kalacağı, Kenan Özer ve Onur Akbay'ın durumunun ise maç günü netleşeceği bildirildi.