Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Zor bir maç bizi bekliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Zor bir maç bizi bekliyor"

12.10.2022 15:32

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Pazar günü Erzurumspor FK'ye konuk olacakları müsabakadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Pazar günü Erzurumspor FK'ye konuk olacakları müsabakadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Ege ekibi, Erzurumspor FK müsabakasının hazırlıklarına Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde devam etti.

Burada basın mensuplarına konuşan Taşdemir, güzel bir haftayı geride bıraktıklarını kaydetti.

Yeni bir güzel haftayı yaşayabilmeleri için Erzurumspor FK maçında iyi oynamaları gerektiğini belirten Taşdemir, "Bazen iyi oyunla da yetinemiyoruz, çünkü Rize'de bunu yaşadık. Skor almamız lazım. Mücadele ruhu yüksek, mücadelesini sonuna kadar veren bir takımımız var." dedi.

Taşdemir, oyuncuları form kazanmış Erzurumspor FK'nin çok zorlu bir deplasman rakibi olduğuna dikkat çekti.

Rakip ekibin son iki karşılaşmasında iyi sonuçlar aldığını aktaran Taşdemir, "Zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah oradan 3 puanla döneriz. Bizim takımımız için ilk 3 haftadan sonra geçen yılki veya bu yılki ayrımı yapmamız söz konusu değil. Artık bizim takımımız bu. Bu yıl bize katılan oyuncularımızın 3-4 haftalık süre sonrası muhakkak performansları gelişecek, gelişiyor. Daha da gelişecek arkadaşlarımız var. Koray ve Caner var. Dejan sakatlanmasa ondan da o çıkışı bekliyorduk. Dolayısıyla biz bir takımız. Takım olarak birlikte oynadığımız zaman daha çok ön plana çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın: "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı"

Futbolculardan Samet Yalçın, Bodrumspor'da mutlu olduğunu dile getirdi.

Sakaryaspor galibiyetinden dolayı sevinçli olduklarını belirten Yalçın, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarda da 5 golle galip geliriz. Hedefim her geçen gün daha iyi olmak. İnşallah kendimi daha yukarıya çekebilirim." diye konuştu.

Oyunculardan Harun Alpsoy, yaklaşık 1,5 yıllık sakatlığın ardından forma giyecek duruma geldiğini anlattı. Genç oyuncu, teknik heyetin şans vermesi durumunda Erzurum deplasmanında oynamak istediğini söyledi.

Öte yandan, Dejan Drazic'in sakatlığından dolayı üç hafta sahalardan uzak kalacağı, Kenan Özer ve Onur Akbay'ın durumunun ise maç günü netleşeceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Bodrumspor'da herkese forma var Bodrumspor'da herkese forma var Bodrumspor'da Üzeyir 1 dakika kaçırmadı Bodrumspor'da Üzeyir 1 dakika kaçırmadı
Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, İsmet Taşdemir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Zor bir maç bizi bekliyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
16:05 Ankara'ya gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı kimse karşılamadı! Şampiyonluklarını sadece Bangladeş Büyükelçisi kutladı
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 17:07:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Zor bir maç bizi bekliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement