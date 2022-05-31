Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak - Son Dakika
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Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak

31.05.2022 17:54
Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak

TFF 2. Lig Play Off'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, tarihi zaferi Murat Dalkılıç konseri ile kutlayacak.

TFF 2. Lig Play Off'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, tarihi zaferi Murat Dalkılıç konseri ile kutlayacak.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Karacabey Belediyespor'u İzmir Alsancak'taki Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçta 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Bodrumspor camiası, tarihi zaferi kutlamaya hazırlanıyor. Yeşil beyazlılar, 1 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceği kutlama, kortej yürüyüşü ile başlayacak. Belediye Meydanı'nda sonra erecek kortej sonrası saat 21.30'da ünlü sanatçı Murat Dalkılıç sahneye çıkacak. - MUĞLA

Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak
Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak
Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak
Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Dalkılıç, Şampiyon, Play Off, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak - Son Dakika


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