Bodrumspor ve Göztepe 0-0 Berabere Kaldı

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(İZMİR) - Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bodrumspor ve Göztepe arasında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Yasin Kol'ün yönettiği müsabakada yardımcı hakemlikleri Seyfettin Ünal ve Mehmet Kapluhan yaptı.

Zorlu karşılaşmada iki tarafının ataklarından ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda 68. dakikada ilk oyuncu değişikleri Göztepe'den geldi. Victor Hugo Gomes Silva yerini David Tijanic'e, Ahmet Ildız ise yerini Doğan Erdoğan' bıraktı. Bodrum FK'da ise 69. dakiada George Purscas yerini Celal Dumanlı'ya bırakırken, 82. dakikada Jonatha Okita ve Enis Bardhi oyundan alındı, Gökdeniz Bayrakdar ve Zdravko Dimitrov oyuna dahil oldu.

Müsabakanın kalan dakikalarında da gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı. Alınan sonuçla Göztepe 35 puanla ligde 5. sıraya yerleşti, BodrumFK ise 17 puanla 17. sırada yer aldı.