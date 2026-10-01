Bodrumspor, yöneticilerinin bahis listesinde Bodrum FK ile anılmasına itiraz etti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturmasında diğer kulüplerden toplam 448 isim arasında Bodrum Futbol Kulübü'nün 37 idarecisi de bahis hesapları olduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilirken, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor açıklama yayınlayarak iki kulübün birbirinden ayrı olduğunu hatırlattı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor yönetimi, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında kamuoyuyla paylaşılan ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen idarecilere ilişkin listede, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü'müzün mevcut ve geçmiş dönem yöneticilerinden bazı isimlerin Bodrum FK ile ilişkilendirilerek yer aldığını bizler de basın yoluyla üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü A.Ş. (Bodrum FK) birbirinden ayrı yapılardır" dedi.

"Kulübümüzün profesyonel futbol branşı bulunmamaktadır" diyen Bodrumspor yönetimi, "Söz konusu listede adı geçen ve kulübümüzde mevcut veya geçmiş dönemlerde yöneticilik yapmış isimler; Bodrum'un iş ve sosyal yaşamında uzun yıllardır faaliyet gösteren, kulübümüze ve Bodrum sporuna gönüllü olarak katkı sağlayan saygın isimlerdir. Bu nedenle, kulübümüzde görev yapmış veya yapmakta olan söz konusu kişilerin, 'Bodrum FK yöneticisi' şeklinde ilişkilendirilmesinin hangi bilgi veya kayda dayandığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Konunun ilgili kurumlar nezdinde yapılacak incelemeler sonucunda en kısa sürede açıklığa kavuşacağına ve varsa yanlış kurumsal ilişkilendirmenin düzeltileceğine inanıyoruz. Kulübümüz, konuyu hukuki ve idari yönleriyle yakından takip etmektedir. Henüz kesinleşmiş herhangi bir disiplin kararı bulunmadığı da gözetilerek; ilgili kişilerin kişilik haklarının ve kulübümüzün kurumsal itibarının korunması adına, basın kuruluşlarımızdan ve kamuoyundan yapılacak haber ve değerlendirmelerde gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

TFF tarafından açıklanan listede Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Hadi Türk de yer alıyor. Daha önce kulüp bünyesinde yer alan futbol şubesi şirketleşmeye gitmişti.