Bodrumspor zirveye bir adım daha yaklaştı - Son Dakika
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Bodrumspor zirveye bir adım daha yaklaştı

28.02.2022 11:55
Bodrumspor zirveye bir adım daha yaklaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 yenen Bodrumspor zirveye bir adım daha yaklaştı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 yenen Bodrumspor zirveye bir adım daha yaklaştı. Lider Sakaryaspor'un berabere kaldığı, ikinci 1461 Trabzon'un ise yenildiği haftayı çok iyi değerlendiren Bodrumspor, zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, çok iyi bir seri yakaladıklarını söyledi.

Son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak şampiyonluk yarışına ortak olan Bodrum'da Taşdemir, "Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Önümüzde 11 final maçı var. Hak ettiğimiz yerlere gelebilmek adına çok çalışıyoruz. İnanıyorum ki emeklerimizin karşılığını alacağız. Hafta bizim açımızdan çok karlı geçti. Seriyi sürdüreceğiz" dedi.


- Bodrum
Bodrumspor zirveye bir adım daha yaklaştı
Bodrumspor zirveye bir adım daha yaklaştı
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Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Sakaryaspor, Bayburt, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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