Bogatyrs Şampiyon Oldu

13. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın ilk üç gününde, yelken tutkunlarının heyecanla takip ettiği J70 sınıfı yarışları gerçekleştirildi. Genel klasman sonuçlarına göre Igor Rytove dümenciliğindeki Bogatyrs ekibi, J70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı'nda birinci sıraya yerleşerek şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, Marmara Denizi'nde eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Yelkenin farklı sınıflarını aynı çatı altında buluşturarak Türkiye'de yelken sporu alanında hayalleri gerçekleştiren 13. TAYK-Eker Olympos Regatta'da, J70 kategorisi yarışları sona erdi. Kalamış sahilinden veya canlı yayınlarla ekran başında izlenebilen organizasyon, sporseverlere keyifli ve farklı bir hafta sonu deneyimi sundu.

Strateji ve taktiksel hamleler ön plandaydı

Yaklaşık 7 metre uzunluğunda, hafif ve hızlı yapısıyla dikkat çeken J70 sınıfı, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek daha fazla ilgi görüyor. Stratejinin ve taktiksel hamlelerin ön planda olduğu bu yarışlar, yelkencilikte rekabeti farklı bir boyuta taşıyor. J70 yarışlarının son gününde ekipler, 8 Ağustos Cuma gününden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarı en iyi şekilde kullanabilmek için doğru pozisyon alma konusunda büyük mücadele verdi. Günün ilk yarışında Burak Baran'ın dümenciliğini yaptığı Orient Express birinci, Andrei Pushkin'in liderliğindeki Tenzor Team ikinci, Ahmet Eker'in kaptanlığını üstlendiği Eker Kaymak ise üçüncü oldu. Günün ikinci ve J70 kategorisinin son yarışında ise çekişme doruğa çıktı. Bu mücadelede; Tenzor Team birinciliği elde ederken, Cheese Sailing ikinci, Bogatyrs ise üçüncü sırada yer aldı.

Üç günün sonunda en yüksek puanı toplayan Bogatyrs ekibi, 13. TAYK-Eker Olympos Regatta kapsamında yapılan J70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı'nı birinci tamamladı.

Yelken festivali, J70 Match Race yarışlarıyla devam edecek

J70 sınıfı yarışlarının ardından daha rekabetçi bir format olan J70 Match Race yarışları, 12-13 Ağustos'ta yapılacak. Yelkenseverlerin ilgiyle izleyebileceği J70 Match Race yarışları bire bir mücadele formatında yapılacak. 12-14 Ağustos'ta Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde Hareketli Salma Kategorisi genç yetenekleri ağırlayacak. IOM (International One Metre) sınıfı model tekne yarışları ise 16-17 Ağustos'ta Kalamış Su Ürünleri Sahası'nda düzenlenecek. J70 Match Race yarışları ile Hareketli Salma Kategorisi yarışları da canlı yayınla Eker TV ekranlarında yelkenseverlerle buluşacak.

13. TAYK - Eker Olympos Regatta, 17 Ağustos'a kadar hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz bir yelken şöleni sunmaya devam edecek.

13. TAYK - Eker Olympos Regatta - J70 Türkiye Turu 3. Ayak sonuçları

Tekne Adı - Dümenci

1. Bogatyrs - Igor Rytov

2. Cheese Sailing - Güney Kaptan

3. Team Nautique Yachting - Onur Ererdağ

4. Denizcik - Gülboy Güryel

5. Tenzor Team - Andrei Pushkin

6. Eker Kaymak - Ahmet Eker

7. Happyhour JR - Erman Ayvaz

8. Orient Exspress - Burak Baran

9. MYSK- Gelner Sailing Team - Batu Özonur

10. T. Team - Alexandr Generalov

11. Efsane Yoğurt - Nevra Eker - İSTANBUL