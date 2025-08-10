Bogatyrs Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bogatyrs Şampiyon Oldu

Bogatyrs Şampiyon Oldu
10.08.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13. TAYK-Eker Olympos Regatta'da Bogatyrs ekibi, J70 Türkiye Turu'nu birinci tamamladı.

13. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın ilk üç gününde, yelken tutkunlarının heyecanla takip ettiği J70 sınıfı yarışları gerçekleştirildi. Genel klasman sonuçlarına göre Igor Rytove dümenciliğindeki Bogatyrs ekibi, J70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı'nda birinci sıraya yerleşerek şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, Marmara Denizi'nde eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Yelkenin farklı sınıflarını aynı çatı altında buluşturarak Türkiye'de yelken sporu alanında hayalleri gerçekleştiren 13. TAYK-Eker Olympos Regatta'da, J70 kategorisi yarışları sona erdi. Kalamış sahilinden veya canlı yayınlarla ekran başında izlenebilen organizasyon, sporseverlere keyifli ve farklı bir hafta sonu deneyimi sundu.

Strateji ve taktiksel hamleler ön plandaydı

Yaklaşık 7 metre uzunluğunda, hafif ve hızlı yapısıyla dikkat çeken J70 sınıfı, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek daha fazla ilgi görüyor. Stratejinin ve taktiksel hamlelerin ön planda olduğu bu yarışlar, yelkencilikte rekabeti farklı bir boyuta taşıyor. J70 yarışlarının son gününde ekipler, 8 Ağustos Cuma gününden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarı en iyi şekilde kullanabilmek için doğru pozisyon alma konusunda büyük mücadele verdi. Günün ilk yarışında Burak Baran'ın dümenciliğini yaptığı Orient Express birinci, Andrei Pushkin'in liderliğindeki Tenzor Team ikinci, Ahmet Eker'in kaptanlığını üstlendiği Eker Kaymak ise üçüncü oldu. Günün ikinci ve J70 kategorisinin son yarışında ise çekişme doruğa çıktı. Bu mücadelede; Tenzor Team birinciliği elde ederken, Cheese Sailing ikinci, Bogatyrs ise üçüncü sırada yer aldı.

Üç günün sonunda en yüksek puanı toplayan Bogatyrs ekibi, 13. TAYK-Eker Olympos Regatta kapsamında yapılan J70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı'nı birinci tamamladı.

Yelken festivali, J70 Match Race yarışlarıyla devam edecek

J70 sınıfı yarışlarının ardından daha rekabetçi bir format olan J70 Match Race yarışları, 12-13 Ağustos'ta yapılacak. Yelkenseverlerin ilgiyle izleyebileceği J70 Match Race yarışları bire bir mücadele formatında yapılacak. 12-14 Ağustos'ta Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde Hareketli Salma Kategorisi genç yetenekleri ağırlayacak. IOM (International One Metre) sınıfı model tekne yarışları ise 16-17 Ağustos'ta Kalamış Su Ürünleri Sahası'nda düzenlenecek. J70 Match Race yarışları ile Hareketli Salma Kategorisi yarışları da canlı yayınla Eker TV ekranlarında yelkenseverlerle buluşacak.

13. TAYK - Eker Olympos Regatta, 17 Ağustos'a kadar hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz bir yelken şöleni sunmaya devam edecek.

13. TAYK - Eker Olympos Regatta - J70 Türkiye Turu 3. Ayak sonuçları

Tekne Adı - Dümenci

1. Bogatyrs - Igor Rytov

2. Cheese Sailing - Güney Kaptan

3. Team Nautique Yachting - Onur Ererdağ

4. Denizcik - Gülboy Güryel

5. Tenzor Team - Andrei Pushkin

6. Eker Kaymak - Ahmet Eker

7. Happyhour JR - Erman Ayvaz

8. Orient Exspress - Burak Baran

9. MYSK- Gelner Sailing Team - Batu Özonur

10. T. Team - Alexandr Generalov

11. Efsane Yoğurt - Nevra Eker - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmara Denizi, Denizcilik, Festival, Etkinlik, Türkiye, Yaşam, Spor, Tayk, Son Dakika

Son Dakika Spor Bogatyrs Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı

17:57
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
15:15
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
12:51
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
12:31
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
10:49
Simge Sağın’dan doğum gününde imalı sözler: Kazıklar yedim
Simge Sağın'dan doğum gününde imalı sözler: Kazıklar yedim
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
10:36
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
10:29
Üretici şokta 10 dönümlük arazinin tek mahsulü bir çürük elma
Üretici şokta! 10 dönümlük arazinin tek mahsulü bir çürük elma
10:23
Eşi tarafından öldürülen Sinem 2 kez lösemi atlatmış
Eşi tarafından öldürülen Sinem 2 kez lösemi atlatmış
10:16
Yok artık Leroy Sane Daha ilk maçından kriz çıkardı
Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı
10:09
Nişantaşı’nda trafikte dehşet Sopayla kadının üzerine yürüdü
Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Sopayla kadının üzerine yürüdü
10:01
Küfür kavgasında esnaflar birbirine girdi Çekpasla saldırdı
Küfür kavgasında esnaflar birbirine girdi! Çekpasla saldırdı
10:00
Barış Alper Yılmaz’dan Kerem Aktürkoğlu’na olay gönderme
Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 18:39:26. #7.12#
SON DAKİKA: Bogatyrs Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.