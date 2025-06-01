Boğaz\'da Yelkenli Kazası Önleniyor

İSTANBUL Boğazı'nda 40'ıncı Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Yarış sırasında iki yelkenli Bebek sahilinde rıhtıma çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Yarış sırasında iki yelkenli Bebek sahilinde rıhtıma çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk görüntüde, yelkenli teknenin rıhtıma çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar görülüyor. İkinci görüntüde ise, yelkenli ilk yelkenliye göre rıhtıma uzak bir noktadan geçse de, teknede bulunanların kazayı önlemek için çaba sarf ettiği anlar dikkat çekiyor.