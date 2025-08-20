Boğaziçi Yüzme Yarışı 24 Ağustos'ta

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden 2 bin 900'e yakın yüzücünün katılımıyla 24 Ağustos Pazar günü İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.

Dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 81 ülkeden 2 bin 900'e yakın yüzücünün katılımıyla 24 Ağustos Pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapılacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 1989 yılından bu yana 37 yıldır düzenlenen yarış dünya çapından yüzücüleri iki kıta arasında spor yoluyla bir araya getirecek.

81 Ülkeden 4 binin üzerinde başvuru

Bu yıl yarışa, Türkiye dahil 81 ülkeden 4 binin üzerinde yüzücü başvuru yaptı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla 2 bin 900'e yakın sporcu 6.5 km'lik parkurda Asya kıyısındaki Kanlıca'dan başlayıp, Avrupa'da Kuruçeşme'ye kadar kulaç atmaya hak kazandı.

37 yıllık spor geleneği

İlk kez 1989'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) desteğiyle düzenlenen yarışa sadece 68 sporcu katılmıştı. Bugün ise dünyanın en geniş katılımlı açık su etkinliklerinden biri haline geldi.

Kadınlarda en iyi derece 2006'da aldığı 40 dakika 50 saniye ile Beren Kayrak'a, erkeklerde en iyi derece ise 2021'deki 38 dakika 22 saniye ile Polat Uzer Turnalı'ya ait. En çok birinciliği ise kürsüde 10 kez zirvede yer alan Hakan Eskioğlu elinde tutuyor.

2010 yılından bu yana parkuru tamamlayan yüzücüler 'Kıtalararası Yüzücü Sertifikası' ile ödüllendiriliyor.

Yarış, yıllar içinde IOC Başkanı ve Olimpik Yüzücü Kirsty Coventry dahil olmak üzere Mark Spitz, Inge de Brujin, Sergei Bubka gibi olimpiyat şampiyonlarını ve dünyaca ünlü yüzücüleri İstanbul Boğazı'nda ağırladı.

Ayrıca 2016'da Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 'Yılın en iyi açık su yüzme organizasyonu' seçilen yarış, 2019'da 'Dünyanın en iyi 100 açık su yüzme yarışı' oylamasında birinciliği elde etti. - İSTANBUL