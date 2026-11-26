İlk kez düzenlenen Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanlık Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, amatör ve profesyonel boksörler bu uluslararası turnuvada bir araya gelecek. Kupada toplam 3 milyon dolar para ödülü dağıtılacak. Toplam 12 erkek kategorisinde düzenlenecek turnuvanın, boksörlere en üst düzeyde yarışma fırsatı sunan yeni bir uluslararası yarışma platformu olması öngörülüyor.

Başkanlık Kupası, 4 Aralık'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda sona erecek.

Kupa kapsamında, 4 Aralık'ta IBA Küresel Boks Forumu düzenlenecek. Forumda gelecek planları ele alınacak ve kuruluşun çalışmalarının sonuçları gözden geçirilecek.