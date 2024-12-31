Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta İlk Devre Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta İlk Devre Tamamlandı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup\'ta İlk Devre Tamamlandı

2024-2025 sezonunun Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'taki ilk devresi sona erdi. Kayseri ekiplerinden Develigücü 24 puanla 6. sırada, Yahyalıspor ise 12 puanla 13. sırada yer aldı. Kilis Belediyespor 40 puanla zirvede bulunuyor.

31.12.2024 10:11  Güncelleme: 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta 15 haftalık ilk devre sona erdi. Develigücü 24 puanla 6. sırada yer alırken Yahyalıspor ise 12 puanla 13.sırada kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 2024-2025 sezonunda ilk yarı sona erdi. 15 hafta süren ve ekiplerin 14'er maç oynadığı ilk yarıda Kilis Belediyespor, 14 maçta hiç mağlup olmayıp 40 puan toplayıp zirvede yer aldığı grupta Niğde ekibi Zengenspor ise 5 puanda son sırada kaldı.

İki Kayseri ekibi ise hedeften uzak kaldı

Sezona şampiyonluk parolası ile giren Develigücü oynadığı 14 maçta 24 puan toplayarak 6.sırada kaldı. Kırmızı siyahlılar oynadığı 14 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik alırken 4 kez de mağlup olmaktan kurtulamadı. Diğer yandan Yahyalıspor ise çalkantılı günlerden sonra galibiyetler almasına rağmen alt sıralarda kaldı. Yeşil beyazlılar, oynadığı 14 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik elde ederken 8 kez de mağlup oldu. 12 puana sahip olan Yahyalıspor, hedeflerini ligin ikinci yarısına bıraktı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kayseri, Futbol, Kilis, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta İlk Devre Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 01:09:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta İlk Devre Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.