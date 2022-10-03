Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 1.Hafta - Son Dakika
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Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 1.Hafta

03.10.2022 13:04
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 1.Hafta

Hacılar Erciyesspor, 2022-2023 futbol sezonuna galibiyetle başladı.

Hacılar Erciyesspor, 2022-2023 futbol sezonuna galibiyetle başladı.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, ligin 1. haftasında sahasında Osmancık Belediyespor'u Mehmet Tatlı ve Yusuf Karaboğa'nın golleri ile 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı lacivertliler maç sonu galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Stat: Hacılar Fevzi Mercan

Hakemler: Mehmet Can Ölmez xx, Elif Yalçın xx, Işık Ekinci xx

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş xx, Muhammed Yasin Turgutalp xx, Emre Özden xx (Süleyman Yasa dk.77 x), Tolgahan Alan xx (Resul Özgen dk.82 x), Mehmet Tatlı xx (Samet Kaan Karaca dk.90 ?), Bora Barlas xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Yusuf Karaboğa xx, Yunus Öztürk xx, İsmail Odabaşı xx (Hüseyin Öz dk.90 ?), Tolga Yıldız xx

Osmancık Belediyespor: Alper Kaan Başar x, Emre Biçer x, Mücahit Çoban x, Hüseyin Erol x, Yunus Emre Erdem x, Berk Alacabağ x, Serkan Doğan x, Enes Hoş x, Ömer Can Ahenk x, Hakan Bahran x, Ertuğrul Yalman x

Goller: Mehmet Tatlı (dk.33 pen), Yusuf Karaboğa (dk.38) (Hacılar Erciyesspor), Ertuğrul Yalman (Dk.48 pen) (Osmancık Belediyespor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Tatlı, Hacılar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 1.Hafta - Son Dakika

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