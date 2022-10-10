Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Develigücü: 1Yozgatspor 1959: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Develigücü: 1Yozgatspor 1959: 1

10.10.2022 10:16
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Develigücü: 1Yozgatspor 1959: 1

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 2. hafta maçında Develigücü ile Yozgat 1959 FK karşı karşıya geldi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 2. hafta maçında Develigücü ile Yozgat 1959 FK karşı karşıya geldi. Develi İlçe Stadı'ndaki maç 1-1 tamamlandı.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Giray Şaylan, Gökhan Apaydın, Abdulkadir İleri

Develigücü: Muhammet Utkucu, Berk Akdemir, Murat Atalık, İlker Uçar, Mehmet Sait Ulucan, Hakan Çıtak, Resul Ekrem Turhan, Burak Gezer (Dk.58 Alper Özköksal), Oğuzhan Coşkun (Dk.63 Selim Başev), Özgür Meriç Gayretli (dk.80 Muhammed Kaya), Mehmet Şahin

Yozgat 1959 FK: Ayhan Kurt, Yasin Bakacak, Seydi Eren Çevik, Çağrı Karabey, Emirhan Ünal, Kürşat Ülük, Doğukan Öztürk (Dk.55 Özgür Demir) (Dk.83 Emre Yurtlu), Celal İpek, Yunus Nas, Levent Kaya (Dk.46 Sercan Tanırgan), Mert Canpolat (Dk.74 Bora Bayraktar)

Goller: Oğuzhan Coşkun dk.26 (Develigücü), E. Celal İpek dk.90+3 (Yozgat 1959 FK) - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Ayçiçeği alım kampanyası sona erdi Ayçiçeği alım kampanyası sona erdi Son dakika haber | Keban Kaymakamlığınca Akçatepe köyüne güneş enerjisi sistemi kazandırıldı Son dakika haber | Keban Kaymakamlığınca Akçatepe köyüne güneş enerjisi sistemi kazandırıldı Başkan Güler'den yoğun tempo Başkan Güler'den yoğun tempo
Kaynak: İHA

Hisarcık, Develi, Yozgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Develigücü: 1Yozgatspor 1959: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:43 Türkiye'de kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava tahmin uzmanı tarih verip uyardı
16:35 Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:17 Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
15:58 Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 17:48:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Develigücü: 1Yozgatspor 1959: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement