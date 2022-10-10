Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Develigücü: 1Yozgatspor 1959: 1

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 2. hafta maçında Develigücü ile Yozgat 1959 FK karşı karşıya geldi. Develi İlçe Stadı'ndaki maç 1-1 tamamlandı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Giray Şaylan, Gökhan Apaydın, Abdulkadir İleri
Develigücü: Muhammet Utkucu, Berk Akdemir, Murat Atalık, İlker Uçar, Mehmet Sait Ulucan, Hakan Çıtak, Resul Ekrem Turhan, Burak Gezer (Dk.58 Alper Özköksal), Oğuzhan Coşkun (Dk.63 Selim Başev), Özgür Meriç Gayretli (dk.80 Muhammed Kaya), Mehmet Şahin
Yozgat 1959 FK: Ayhan Kurt, Yasin Bakacak, Seydi Eren Çevik, Çağrı Karabey, Emirhan Ünal, Kürşat Ülük, Doğukan Öztürk (Dk.55 Özgür Demir) (Dk.83 Emre Yurtlu), Celal İpek, Yunus Nas, Levent Kaya (Dk.46 Sercan Tanırgan), Mert Canpolat (Dk.74 Bora Bayraktar)
Goller: Oğuzhan Coşkun dk.26 (Develigücü), E. Celal İpek dk.90+3 (Yozgat 1959 FK) - KAYSERİ
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