Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor'da teknik kadro belli oldu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Hacılar Erciyesspor, yeni sezon öncesi Teknik Direktör Tanju Alan ile yeniden anlaştı.

2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadele edecek olan Kayseri ekibi Hacılar Erciyesspor'da teknik kadro belli oldu. Hacılar Erciyesspor Kulüp binasında gerçekleşen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, yöneticiler Halil İçöz, Yasin Mutlu, Ahmet Deveci ve teknik heyet katıldı. 2021-2022 sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik adam Tanju Alan ile yeniden anlaşan sarı lacivertliler Alan'ın yardımcılarına ise Emin Altındağ ve Kayhan Eryılmaz'ı getirdi. Takımın yeni sezonda kaleci antrenörlüğünü Mustafa Öztaş yapacak.

Hacılar Erciyesspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hacılar Erciyesspor iç transferden sonra teknik kadro çalışmalarını da tamamladı. Hacılar Erciyesspor transfer komitesi olarak Halit Aysu, Halil İçöz, Yasin Mutlu ve Ahmet Deveci kulübün tesislerinde teknik kadro ile yapılan görüşmelerden sonra, yola antrenör Tanju alan ile devam kararı aldı. Yardımcı hoca olarak Emin Altındağ, Kayhan Eryılmaz ve kaleci antrenörü Mustafa Öztaş ile anlaşmalar tamamlanarak imzalar atıldı. Alt yapı hocası olarak Selçuk Güçer ile yola devam kararı aldı. Masör ve sağlıkçı olarak İsmail Karakuş ile anlaşma sağlandı" denildi.

Yeni sezonda başarılı olacaklarını ifade eden Transfer Komite Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, "İç transferde kendi futbolcularımızdan sonra teknik kadromuzu da oluşturduk. Şimdi hocalarımızın isteği doğrultusunda futbolcu transferlerimizi de en iyi şekilde yapıp, Kurban Bayramı sonrası çalışmalarımıza başlayacağız. Genç ve dinamik bir kadro oluşturup, deneyimli hocalarımızın eşliğinde başarılı bir takım olacağımıza inancımız sonsuz" dedi. - KAYSERİ