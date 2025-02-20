Bölgesel Amatör Lig Maçları Ertelendi

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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) bu hafta sonu oynanacak maçlar, olumsuz hava şartlarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 22-23 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakalar ileri bir tarihe erteledi. BAL 4. Grup'ta bulunan Develigücü ve Yahyalıspor'un bu hafta sonu oynayacağı maçlar da tehir oldu.

TFF'den yapılan açıklamada; "Ülkemiz genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle kulüplerimizin seyahatlerinde yaşanılacak olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, Bölgesel Amatör Lig'de 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi. - KAYSERİ