Bolu Atatürk Stadyumu Kapatıldı - Son Dakika
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Spor

Bolu Atatürk Stadyumu Kapatıldı

Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılan stadyumun geleceği incelemelerle belirlenecek.

06.03.2025 16:52
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- Bolu Atatürk Stadyumu depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı

İncelemelerin ardından 67 yıllık stadyumun geleceği belli olacak

Artık Boluspor her hafta deplasmanda

BOLU - Bolu Atatürk Stadyumu, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Karot örneği alınarak zemin etüdü yapılan 67 yıllık stadyumun geleceği incelemelerin ardından belli olacak.

Bolu Atatürk Stadyumu, fiziki yapısının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 16 Şubat tarihinde hizmete kapatıldı. 67 yıllık stadyumun kapanması nedeniyle Boluspor, ev sahibi olduğu karşılaşmaları da farklı şehirlerde oynuyor. Stadyumun, depreme dayanıklılığını ölçmek için karot örneği ve zemin etüdü çalışması başladı. Ekipler, tribünlerin ön kısmında belirlenen 9 noktada zeminden örnekler alıyor. Tribün kısımlarında taşıyıcı kolonlardan da karot örneği alınıyor. Kapalı ve VIP tribünlerde güçlendirme olduğu tespit edildi. Stadyumdan alınacak örnekler bir laboratuvarda toplanacak. Hazırlanacak raporun ardından stadyum hakkında karar verilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Atatürk Stadyumu Müdürü Şerafettin Bilgin, "9 noktada zemin etüdü yapılıyor. Zemin etüdünden sonra karot örnekleri alınacak. Jeoloji mühendisleri geldi. Onlar da ölçüm yaptı. Tüm ölçümler bir laboratuvarda toplanıp rapor hazırlanacak. Sonrasında stadın geleceği belli olacak. Belirsiz bir durum var. Oynanmaz diyorlar. İnşallah oynatırlar. Deplasman masrafı çok ağır. Her hafta deplasmana gidiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bolu Atatürk Stadyumu Kapatıldı - Son Dakika

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