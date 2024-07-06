Spor

Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde mücadele eden Bolu Belediyespor'da yeni Başkan Abdullah Onur oldu.

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı 1992 yılında kurularak sayısız sporcu yetiştirdi. 2 yıl önce Bolu'ya yaşattığı Sultanlar Ligi heyecanı sonrası bir alt lige düştü. Geçtiğimiz sezon Kadınlar 1. Liginde yer alan Bolu Belediyespor'da yeni başkan göreve geldi. İş insanı Abdullah Onur takım yeni başkanı oldu.

10 Kişilik yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştiren Bolu Belediyespor'un görev dağılımı şöyle oluştu; Başkan Abdullah Onur, Asbaşkan Süleyman Can, Başkan Yardımcısı Voleybol Şube Sorumlusu Mine Erhan, Genel Sekreter Hüseyin Türkmen, Hukuk Sorumlusu Mertcan Çoruk, Amatör Sporlar Sorumlusu Hüseyin Tayşi, Amatör Sporlar Sorumlusu Sinan Harbacı, Sponsor ve Reklam Sorumlusu Halil İbrahim Yavaş, Sponsor ve Reklam Sorumlusu Ahmet Köksalan ve Deplasman Sorumlusu Kubilay Öztürk." - BOLU