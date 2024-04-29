Bolu'da 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Bolu'da 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası Tamamlandı

Bolu\'da 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası Tamamlandı

Bolu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası sona erdi. Karaçayır Spor Kompleksi içindeki bilardo salonunda gerçekleştirilen organizasyona 48 lisanslı sporcu katıldı. Turnuvada Adem Öztürk bölge şampiyonu olurken, ikincilik Baha Alptekin ve üçüncülük ise Şamil Özçelik ile Ali Bülbül'ün oldu. Ödüller ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar ve hakemler tarafından verildi.

29.04.2024 14:45
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Bolu'da 48 lisanslı sporcunun katıldığı 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliğince Karaçayır Spor Kompleksi içindeki bilardo salonunda düzenlenen organizasyon 3 gün sürdü.

Bolu ve Düzce'den lisanslı 48 sporcunun katıldığı turnuvada Adem Öztürk bölge şampiyonluğunu kazandı, 2. Baha Alptekin ve 3. Şamil Özçelik ile Ali Bülbül oldu.

Sporculara ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar ve hakemler verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bolu'da 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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