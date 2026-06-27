Bolu'da Baja Şampiyonası Start Aldı - Son Dakika
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Bolu'da Baja Şampiyonası Start Aldı

Bolu\'da Baja Şampiyonası Start Aldı
27.06.2026 08:47
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2026 Mahzaroğlu Baja Bolu Şampiyonası, 3 gün sürecek yarışlarla başladı. 18 araç ve 36 pilot katılıyor.

BOLU Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından düzenlenen 2026 Mahzaroğlu Baja Bolu Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı, açılış seremonisi ile start aldı. Bolu Valisi Yardımcı Hakkı Uzun'un start vermesinin ardından 3 gün sürecek yarışlar başladı.

Mahzaroğlu Baja Bolu 2026 ayağı İzzet Baysal Caddesi üzerindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış seremonisi ile başladı. Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından organize edilen yarışlara 18 araç ve 36 pilot ile başladı. Yarışın seremonisine Bolu Vali Yardımcısı Hakkı uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Offroad Spor Kulübü Başkanı Hakan Taşlı katıldı. Vali Yardımcı Hakkı Uzun'un start vermesinin ardından pilotlar araçlarıyla alandan çıkış yaptılar. Bugün başlayarak 3 gün sürecek yarışlarda pilotlar, zorlu orman parkurlarında mücadele edecek. Bugün yapılacak sıralama etabının ardından pilotlar 27 Haziran günü sporcular, Aladağ bölgesinde hazırlanan 70 kilometrelik özel etabı iki kez geçerek toplam 140 kilometre yol kat edecek. 28 Haziran günü ise yarışmacılar, AVM etabı olarak belirlenen 50 kilometrelik parkuru iki kez tamamlayarak organizasyonu tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bolu'da Baja Şampiyonası Start Aldı - Son Dakika

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