Bolu\'da düzenlenen tenis turnuvası sona erdi

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Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Tenis Turnuvası sona erdi. 120 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren tenisçilere ödülleri törenle verildi.

Abant Tenis İhtisas Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuva yoğun katılımla gerçekleştirildi. 6 kategoride mücadele eden sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Müsabakaların final mücadeleleri sonunda 1 ve 2'nci olan sporcular belli oldu. Turnuvanın ödül töreni Abant Tenis İhtisas Kulübü'nde gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Spor Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, sıra sporcular ve yakınları katıldı.

"Kulübümüz ve sporcularımız büyük bir aile olmuştur"

Bolu Tenis İl Temsilci ve Kulüp Başkanı Ahmet Ulusoy, "Düzenlediğimiz turnuvalar, bu sporcuları yukarıya çıkarmak için atılan önemli adımlardır. Kulübümüz ve sporcularımız büyük bir aile olmuştur. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise turnuvanın düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür ederken, sporun yaşam biçimi haline getirilmesi temennisinde bulunarak, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de Bolu'da tesisleşme oranının arttığını ifade ederek, tenisin geldiği noktanın da çok önemli olduğunu söyledi. Güler, sporcuları ve turnuvada emeği geçenleri tebrik etti. - BOLU