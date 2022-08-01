Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, Bolu'da kampa girdi - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, Bolu'da kampa girdi

01.08.2022 13:00

Bolu'da kampa giren Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, 11-14 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası için güç depoluyor.

Bolu'da kampa giren Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, 11-14 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası için güç depoluyor.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörleri Mergül Güler Yılmaz gözetiminde günde çift antrenman yapan milli sporcular, hazırlık sürecinin ardından Almanya'nın Münih kentine gidecek.

Antrenör Yılmaz, AA muhabirine, şampiyonanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Çünkü takım olarak ilk 13'e girmemiz gerekiyor ki Dünya Şampiyonası'nda yarışabilelim." dedi.

Yoğun bir sene geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Kızlarımızın durumunu değerlendirmek gerekirse genel itibarıyla iyi gidiyorlar. Onlar da büyük çıkış yakaladı. Umarım erkeklerle birlikte biz de o büyük başarıyı elde ederiz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Almanya, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı, Bolu'da kampa girdi - Son Dakika

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