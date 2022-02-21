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Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi

21.02.2022 10:09
Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi

Bolu'da, 30 sporcunun katılımıyla düzenlenen Köroğlu 3 bant bilardo turnuvasında dereceye girenlere madalya verildi.

Bolu'da, 30 sporcunun katılımıyla düzenlenen Köroğlu 3 bant bilardo turnuvasında dereceye girenlere madalya verildi.

Bolu'da, Bilardo Temsilciliği tarafından Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi. Lisanslı 30 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren turnuvada dereceye girenlere madalya verildi.

Müsabakalar sonunda Özkan Öz birinci, Bülent Saraç ikinci, Emrah Namdar üçüncü, Metin Özmen dördüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları, Bilardo İl Temsilcisi Cemal Varol ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerince verildi. - BOLU

Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi
Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi
Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi

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Bülent Saraç, Köroğlu, Bilardo, Bolu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası düzenlendi - Son Dakika Spor


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