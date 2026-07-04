Bolu'da Mini Minikler Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Mini Minikler Futbol Turnuvası Başladı

Bolu\'da Mini Minikler Futbol Turnuvası Başladı
04.07.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Mini Minikler Turnuvası, 26 takımın katılımıyla başladı.

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Mini Minikler Futbol Turnuvası, açılış seremonisinin ardından başladı.

Bolu'da 26 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Mini Minikler Futbol Turnuvası, düzenlenen açılış seremonisi ve başlama vuruşuyla başladı. Geleceğin futbolcularını aynı sahada buluşturan organizasyon, 18 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) öncülüğünde düzenlenen turnuva, Bolu futbolunun altyapısını oluşturan minik yetenekleri er meydanına çıkardı. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen turnuvanın açılışına sporcuların aileleri ve sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Yılın 12 ayı organizasyonlara hiç ara vermeden devam ediyoruz"

Bolu'nun tam bir spor kenti olduğunu vurgulayan Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin, 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Futboldan voleybola, basketbola, yüzmeye kadar bütün branşlarda hem Türkiye şampiyonalarını hem de yerel ligleri yapmaya çalışıyoruz. Yılın 12 ayı organizasyonlara hiç ara vermeden devam ediyoruz. Birkaç gün önce Veteranlar Turnuvası'nı tamamladık, şimdi Mini Minikler Turnuvası'na başladık. 20 Temmuz'da ise Köyler Arası Futbol Turnuvası başlayacak. 6 yaşındaki çocuklarımızdan 70 yaşındaki büyüklerimize kadar herkesin spor yapabilmesi için çalışıyoruz. Emeği geçen kulüplerimize, basın mensuplarına ve ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Sahaya çıkan tüm sporcu evlatlarımıza sakatlıksız ve centilmence bir turnuva diliyoruz"

Turnuvanın çocuklar üzerindeki sosyal ve fiziksel gelişimine dikkat çeken Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği (BGYD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Demirel ise şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi, takım ruhunu, paylaşmayı ve centilmenliği küçük yaşlarda öğrenmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu turnuva yalnızca bir futbol organizasyonu değil, dostlukların kurulacağı ve güzel hatıraların biriktirileceği önemli bir etkinliktir. Sahaya çıkan tüm sporcu evlatlarımıza sakatlıksız ve centilmence bir turnuva diliyoruz." - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Futbol, Yaşam, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu'da Mini Minikler Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak ve dolu etkili olacak Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak
Trabzon’da Boğulma Faciası Trabzon'da Boğulma Faciası
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Manisa’da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış
Küçükçekmece’de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı Küçükçekmece'de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı

16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
16:04
Veli Ağbaba’nın yeğenine “Nüfuz Ticareti“ suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
Veli Ağbaba'nın yeğenine "Nüfuz Ticareti" suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 16:49:20. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Mini Minikler Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.