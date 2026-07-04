Bolu\'da Mini Minikler Futbol Turnuvası Başladı

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Mini Minikler Futbol Turnuvası, açılış seremonisinin ardından başladı.

Bolu'da 26 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Mini Minikler Futbol Turnuvası, düzenlenen açılış seremonisi ve başlama vuruşuyla başladı. Geleceğin futbolcularını aynı sahada buluşturan organizasyon, 18 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) öncülüğünde düzenlenen turnuva, Bolu futbolunun altyapısını oluşturan minik yetenekleri er meydanına çıkardı. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen turnuvanın açılışına sporcuların aileleri ve sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Yılın 12 ayı organizasyonlara hiç ara vermeden devam ediyoruz"

Bolu'nun tam bir spor kenti olduğunu vurgulayan Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin, 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Futboldan voleybola, basketbola, yüzmeye kadar bütün branşlarda hem Türkiye şampiyonalarını hem de yerel ligleri yapmaya çalışıyoruz. Yılın 12 ayı organizasyonlara hiç ara vermeden devam ediyoruz. Birkaç gün önce Veteranlar Turnuvası'nı tamamladık, şimdi Mini Minikler Turnuvası'na başladık. 20 Temmuz'da ise Köyler Arası Futbol Turnuvası başlayacak. 6 yaşındaki çocuklarımızdan 70 yaşındaki büyüklerimize kadar herkesin spor yapabilmesi için çalışıyoruz. Emeği geçen kulüplerimize, basın mensuplarına ve ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Sahaya çıkan tüm sporcu evlatlarımıza sakatlıksız ve centilmence bir turnuva diliyoruz"

Turnuvanın çocuklar üzerindeki sosyal ve fiziksel gelişimine dikkat çeken Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği (BGYD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Demirel ise şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi, takım ruhunu, paylaşmayı ve centilmenliği küçük yaşlarda öğrenmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu turnuva yalnızca bir futbol organizasyonu değil, dostlukların kurulacağı ve güzel hatıraların biriktirileceği önemli bir etkinliktir. Sahaya çıkan tüm sporcu evlatlarımıza sakatlıksız ve centilmence bir turnuva diliyoruz." - BOLU