Bolu Gerede'deki rahvan at yarışlarında 75 at derece için kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Gerede'deki rahvan at yarışlarında 75 at derece için kıyasıya mücadele etti

Bolu Gerede\'deki rahvan at yarışlarında 75 at derece için kıyasıya mücadele etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 75 at mücadele etti. Rahvan Atlı Spor Kulübü'nün organize ettiği yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı ve sonunda kazananlara ödülleri takdim edildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen 15'inci Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 75 at mücadele etti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'na 75 at katıldı. Rahvan Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, ilçe merkezinde hazırlanan özel alanda gerçekleştirildi. Yarışmacılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışların sonunda dereceye giren yarışmacılara ödül ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gerede, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu Gerede'deki rahvan at yarışlarında 75 at derece için kıyasıya mücadele etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya’da 7 havalimanı kapatıldı Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya'da 7 havalimanı kapatıldı
ABD’nin Peşmerge yardımı kesintisi Erbil’i endişelendiriyor ABD'nin Peşmerge yardımı kesintisi Erbil'i endişelendiriyor
Çocuğunun gözleri önünde kıydılar Kan donduran cinayette yeni detay Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım!
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki... Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...

09:32
Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
09:22
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı Skriniar da PFDK’lık olabilir
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir
09:13
Bakan Gürlek duyurdu 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
09:08
Kerem Aktürkoğlu’nun maaşı tam 1004 kat arttı Galatasaray detayı bomba
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
09:08
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
08:46
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 09:46:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolu Gerede'deki rahvan at yarışlarında 75 at derece için kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement