Bolu Gerede'deki rahvan at yarışlarında 75 at derece için kıyasıya mücadele etti
Bolu'nun Gerede ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 75 at mücadele etti. Rahvan Atlı Spor Kulübü'nün organize ettiği yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı ve sonunda kazananlara ödülleri takdim edildi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen 15'inci Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 75 at mücadele etti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'na 75 at katıldı. Rahvan Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, ilçe merkezinde hazırlanan özel alanda gerçekleştirildi. Yarışmacılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışların sonunda dereceye giren yarışmacılara ödül ve kupaları takdim edildi.
Kaynak: İHA
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