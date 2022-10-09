Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sürüyor

Türkiye Cimnastik Federasyonunca Bolu'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Karaçayır Mahallesi'ndeki cimnastik salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya, 9 ilden 10-12, 13-14, 15-16 ve 17+ kadın ve erkek gruplarından 95 sporcu katılıyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Trampolin Teknik Kurul Başkanı Dilaver Abdiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası öncesi milli takımların performansını görme açısından kontrol niteliğinde olan yarışmanın yılın son organizasyonu olduğunu söyledi.

Şampiyonaya 9 ilden 95 sporcunun katıldığını anlatan Abdiloğlu, "Senkron müsabakalarımız var. Bir ay sonra Dünya Şampiyonamız olacak. Ondan önce yapacağımız kampta, çocuklar bu müsabakadan seçilecek. Tabii ki bir yıl boyunca yapılan müsabakaların sonuçlarına göre seçilecekler." dedi.

Abdiloğlu, trampolin branşı olarak çok hızlı gittiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2012 yılında Cimnastik Feferasyonu Başkanı Suat Çelen'in olmasıyla birlikte çok hızlı ivme aldık. Başkan olur olmaz, 11 trampolin aldı. En büyük eksikliğimiz de oydu. Ondan önce malzememiz yoktu ve bekliyorduk. Trampolin aldık ve illere dağıttık. Oradaki antrenörlere eğitimler verdik. Eğitimler sonucunda 2 yıl önce Avrupa Şampiyonası'nda 2. ve 3'üncülüğümüz var. Geçen yıl Dünya Kupası'nda altın madalya aldık. Çok kısa sürede iyi yol katettik diye düşünüyorum."

Her geçen gün başarılarının üzerine koyarak gittiklerini ifade eden Abdiloğlu, "Trampolinde hedefimiz olimpiyat. Bunlar da olimpiyata giderken bastığımız basamaklar. Birisi bu, diğeri Dünya Şampiyonası. Esas elemeler de 2023 yılının şubat ayında başlayacak. Olimpiyat kota elemeleri şubatta Bakü'de Dünya Kupası ile başlıyor. Startı orada veriyoruz. Dünya Şampiyonası'ndan sonra bir plan çizeceğiz." şeklinde konuştu.