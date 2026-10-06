Boluspor, 10 Ekim\'deki Antalyaspor maçı öncesi Karaçayır\'da antrenman yaptı

Boluspor, 10 Ekim'deki Antalyaspor maçı öncesi Karaçayır'da antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boluspor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına Karaçayır'da devam etti. Kırmızı beyazlı ekip, yardımcı antrenörlerin gözetiminde taktik ağırlıklı antrenman yaptı; karşılaşma 10 Ekim Cumartesi 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde yardımcı antrenörlerin gözetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Boluspor-Antalyaspor karşılaşması, 10 Ekim Cumartesi saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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