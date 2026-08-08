Boluspor 2 Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, dış transferde 2 yeni oyuncuyu renklerine bağladı.

1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takım, dış transferde Bandırmaspor'dan Yusuf Can Esendemir ve İstanbulspor'dan Muhammed Mert ile sözleşme imzaladı.