Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti - Son Dakika
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Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti

13.05.2022 15:41

- Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya gitti.

- Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti

BOLU - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya gitti.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı oyuncular ve teknik ekip, yarın oynayacakları maç için öğle saatlerinde kulüp tesislerinden yola çıktı. Yolculuk öncesinde açıklamalarda bulunan Antrenör Emre Toraman, "Güzel bir çalışma oldu. Samsun maçında galip gelince de keyifli bir hafta oldu. Son 2 haftamız. Yine bir deplasman. Kendimize yakışan bir skorla döneceğiz. Son haftaya bırakmadan bu hafta işi bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah gönlümüze göre olur" diye konuştu.

Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti
Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti
Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti
Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti
Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti
Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti
Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti - Son Dakika


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