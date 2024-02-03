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Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti

Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü\'nü 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 79. dakikasında Boluspor'dan Tunahan Çiçek'in kullandığı penaltıda Ankara Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar, gole izin vermedi.

03.02.2024 15:53
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Stat: Aktepe

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Mikail Okyar, Selim Ilgaz (Dk. 75 Ariyibi), Bardhi (Dk. 75 Erkan Eyibil), Melih İnan, Dembele (Dk. 84 Ahmet Yazar)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Anıl Koç (Dk. 88 İshak Karaoğul), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk. 57 Ercan Coşkun), Tunahan Çiçek, Oğuz Kağan Güçtekin, Diarrassouba (Dk. 46 Hakan Bilgiç-Dk. 71 Jefferson), Avramovski, Vusal Iskandarlı (Dk. 57 Hüsamettin Yener)

Goller: Dk. 48 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 67 Posmac, Dk. 90+3 Oğuz Kağan Güçtekin (Penaltıdan) (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 83 Alihan Kubalas, Dk. 90+4 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Boluspor'dan Tunahan Çiçek'in kullandığı penaltıda Ankara Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar, gole izin vermedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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