Boluspor antrenmanını izleyen 40 öğrenci, formalarını futbolculara imzalattı - Son Dakika
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Boluspor antrenmanını izleyen 40 öğrenci, formalarını futbolculara imzalattı

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Boluspor antrenmanını izleyen 40 öğrenci, formalarını futbolculara imzalattı
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Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'ndan 40 öğrenci, Boluspor antrenmanını izlemek için kulübü ziyaret etti. Futbolcular öğrencilere Boluspor forması hediye etti; öğrenciler formalarını futbolculara imzalattı ve fotoğraf çektirdi.

Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'ndan 40 öğrenci, Boluspor'u ziyaret etti. Antrenmanı takip eden öğrenciler, futbolcularla bir araya gelerek imzalı forma aldı.

40 öğrencinin katıldığı ziyarette çocuk taraftarlar, kulüp yöneticileri ve futbolcularla bir araya geldi. Antrenmanı saha kenarından takip eden öğrenciler, futbolculara tezahürat yaparak destek verdi. Antrenmanın tamamlanmasının ardından sahaya giren çocuk taraftarlara futbolcular tarafından Boluspor forması hediye edildi. Öğrenciler, kendilerine hediye edilen formaları futbolculara imzalattı.

Etkinlik boyunca büyük heyecan yaşayan öğrenciler, Bolusporlu futbolcularla fotoğraf çektirdi. Çocuk taraftarlar, hem antrenmanı yakından takip etme fırsatı buldu hem de futbolcularla bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu, öğretmenleri ile kulüp yetkililerine de duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
İzzet BaysalBolusporHediyeEğitimBoluSporSon Dakika

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