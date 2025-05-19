Boluspor, Bandırmaspor\'a 4-1 Yenildi

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Boluspor ile Bandırmaspor arasında oynanan karşılaşmayı yüzlerce taraftar dev ekrandan izledi.

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Boluspor, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Bandırmaspor'a 4-1 mağlup oldu. Karaçayır Mahallesi'nde konser alanına kurulan dev ekrandan yüzlerce Bolusporlu taraftar maçı takip etti. Büyük heyecanın olduğu karşılaşmada taraftarlar istenilen sonucun alınmamasının ardından büyük hüzün yaşadı. Ekran başında onlarca taraftar 90 dakika boyunca desteğini esirgemedi. - BOLU