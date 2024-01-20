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Boluspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Boluspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Veaceslav Posmac ve Adel Bettaib atarken, Bandırmaspor'un tek golünü Mustafa Çeçenoğlu kaydetti.

Boluspor, Bandırmaspor\'u 2-1 mağlup etti
20.01.2024 - 18:15,  Güncelleme: 18:16
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

45. dakikada Boluspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Veaceslav Posmac kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

66. dakikada Bandırmaspor'un kullandığı köşe atışında arka direkte Djitte'nin şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

90+5. dakikada hakem atışı sonrasında rakip alana doğru gönderilen topa buluşan Bettaib, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

90+5. dakikada tepki çeken ikinci golün ardından santra vuruşu yapıldı. Bolusporlu oyuncuların müdahale etmediği Mustafa Çeçenoğlu orta sahadan ceza sahasına kadar giderek topu filelerle buluşturdu. 2-1

Hakemler: Fatih Tokail, Emal Elmas, Sedar Osman Akarsu

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin (Tolunay Artuç dk. 90), Vüsal Isgandarli (Hüsamettin Yener dk. 86), Tunahan Çiçek (Adel Bettaieb dk. 69), Daniel Avramovski, Abdoulaye Diarrassouba, Anıl Koç (Kubilay Sönmez dk. 46)

Yedekler: İsmail Çipe, Erdem Reis, Kerem Paykoç, Safa Kınalı, İshak Karaoğul

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Bandırmaspor: Ioannis Gelios, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Emirhan Aydoğan, Cebio Soukou (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 84), Metehan Mimaroğlu (Florian Jozefzoon dk. 61), Rahmetullah Berişbek (Mustafa Çeçenoğlu dk.77), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Moussa Djitte, Navarone Foor (Doğan Can Davas dk. 61)

Yedekler: Akın Alkan, Erdem Çakaltarla, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Mehmet Özcan, Gani Burgaz

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Veaceslav Posmac (dk. 45), Adel Bettaib (dk. 90+5) (Boluspor), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 90+5)

(Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Batuhan İşçiler, Veaceslav Posmac, Naby Oulare (Boluspor), Emirhan Aydoğan, Mustafa Çeçenoğlu (Bandırmaspor) - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Boluspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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