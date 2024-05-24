Boluspor Başkanı Savaş Abak, Olağanüstü Kongrede Aday Olmayacağını Açıkladı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Bolu spor'un kulüp başkanı Savaş Abak, olağanüstü kongrede aday olmayacağını söyledi.

Abak, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yönetime geldikleri 28 Mayıs 2022 tarihinden bu güne kadar yapılan çalışmalar ve Boluspor'un son durumu hakkında bilgiler verdi.

Yönetim kurulu üyelerinin de desteği ile çok büyük işler başardıklarını anlatan Abak, Boluspor'un, maddi durumu hakkında da değerlendirmede bulundu.

Abak, yönetim olarak tüm borçları ödediklerini ifade ederek, "Bu tarih itibarıyla Boluspor Kulübünün banka borcu yok. Personel borcu yok. FIFA, CAS'a, hiçbir borcumuz yok. Hiçbir dosyamız yok. Temliklerin büyük kısmı bitti. Sadece Spor Toto'ya bir temliğimiz var. Onu da Abdullah Abat'ın kaldırmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Abak, Bolu Belediyesinin kiracısı olarak işlettikleri Gölcük Tabiat Parkı'nın dün itibarıyla Doğa Koruma ve Mili Parklar tarafından geri alındığını aktardı.

Şirketleşme sürecine girmeyen hiçbir spor kulübünün varlığını devam ettiremeyeceğini savunan Abak, "Bana soruyorsunuz, bir gün gelecek bu kulüplerin tamamı ne yazık ki batacak." ifadesini kullandı.

Abak, "Şu anda Boluspor'un tek kalan borcu başkan ve yönetime. Boluspor'un dışarıdan kimseye borcu yok. Haziranın sonunda veya temmuzun ilk haftasında olağanüstü genel kongre yapacağım. Bu anlattıklarımdan ötürü ben bu olağanüstü kongrede kesinlikle aday olmayacağım." diye konuştu.

"Gelen arkadaş bir cebine 4 milyon avro koyacak"

Boluspor yönetimine talip olacağını söyleyen olursa kongre tarihini öne çekebileceklerini belirten Abak, şunları söyledi:

"Ama 2016'da olduğu gibi ne yazık ki bedava bir kulüp yok. Gelen arkadaş bir cebine 4 milyon avro koyacak, gelecek. Artık Boluspor kulübünün bir anayasası olmak zorunda. Bir planı, programı olmak zorunda. Böyle gelgitlerle kulüp yönetilmez. Biraz da enerjisi olan, biraz da parası olan bir yönetim kurulu ve başkan gelir."

Boluspor'u çok seven 20 iş adamının toplanarak bir şirket kurabileceğini aktaran Abak, "Kurtuluş belli. Yapılsın şirket. Gelsin Boluspor'u çok seven 20 iş adamı. 20 iş adamı aralarından başkan seçsin. Herkes birer milyon avro versin. 20 milyon avro. Hoca var, takım var. Yapalım ilave. Çıkalım önümüzdeki sene Süper Lig'e." dedi.