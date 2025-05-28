Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, seçimli olağan genel kurul kararı alındığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul, 13 Haziran Cuma günü saat 17.00'de Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak genel kurulda, yeni yönetim seçilecek.
Son Dakika › Spor › Boluspor'da Seçimli Genel Kurul Kararı - Son Dakika
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