Boluspor\'dan Karagümrük Maçı Hazırlığı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor deplasmanda oynayacağı Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde, teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde 90 dakika süren antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.
Gazetecilere açıklama yapan Kahraman, 2 haftadır oynadıkları karşılaşmalardan mağlup ayrıldıklarını anımsattı.
Ligde son 2 haftaya kadar play-off grubunda olduklarına dikkati çeken Kahraman, "Oyuncularımla yaptığım analizlerle güçlü yanlarımızı nasıl tekrar kazanabiliriz diye konuştuk. Kazanabileceğimiz 2 maçımız var. Özellikle Karagümrük ve arkasından Kocaeli maçı." değerlendirmesinde bulundu.
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