Boluspor Ege Özkayımoğlu ile Anlaştı
Boluspor, U18 ve U19 Milli Takımı'nda forma giymiş Ege Özkayımoğlu ile sözleşme imzaladı.
1'inci Lig takımlarından Boluspor, Ege Özkayımoğlu ile sözleşme imzaladı.
1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye U18 ve U19 Milli Takımları'nda da forma giyen Ege Özkayımoğlu ile sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.
Kaynak: DHA
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