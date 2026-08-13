Boluspor Ege Özkayımoğlu ile Anlaştı

1'inci Lig takımlarından Boluspor, Ege Özkayımoğlu ile sözleşme imzaladı.

1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye U18 ve U19 Milli Takımları'nda da forma giyen Ege Özkayımoğlu ile sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.