Boluspor, Erzurumspor FK\'yı 1-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Hakemlerin hem saha duruşları hem tavırları gerçekten bugün ayrı bir tebriki hak ediyorlar. Ben önlerini açık gördüm. İnşallah bu şekil devam edip üst liglerde onlar da maç yönetmeye başlarlar. Çok yüksek tempoda bir maç oldu. Boluspor da zaten önemli bir takım. Son haftalarda önemli çıkışı var. İyi hocaları var. Bizim takım da gerçekten son haftalarda, son 6 haftadır gol yemiyorduk. Sanki gol yemeyince 6 haftadır defansif bir takım olarak değerlendirmeye başlamışlardı bizi. Biz bu ligin ön alan baskısını en iyi yapan takımlarından biriyiz. Bugün de özellikle maçın 45 dakikasında ön alan baskısıyla girdiğimiz iki tane çok net gol pozisyonu var, değerlendiremedik. Boluspor'u, Yalçın Hoca'yı tebrik ediyorum. Özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligin başından beri çok önemli inanılmaz özveriyle mücadele ediyorlar. Bugün de aynı şekilde iyi futbol oynadılar" dedi.

Yalçın Koşukavak: "Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederiz"

İlk yarı oyunun seyir zevkinin düşük olduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Öncelikle bütün oyuncularımı ve bize destek veren çağrımıza kulak verip, kulak verip bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederiz. Bu galibiyet onlara armağan olsun, bizi desteklemeye devam etsinler. Çalışmak bizden takdir Allah'tan. Oyuna gelince de 45 dakika boyunca hem ekran başındaki hem de türündeki olan taraftarlardan özür dileriz. İyi bir seyir zevki açısından bir oyun yoktu sahada. Oynamak isteyen bir Boluspor vardı. Tamamen sürekli topu üçüncü bölgeye vuran ve düşen ikinci topları kazanmaya çalışan bir Erzurumspor. Biz tabii bunu böyle bir oyunla karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk" diye konuştu.

"Hakem arkadaşın çok oyun konsantrasyonu yoktu"

Hakeme yönelik sert eleştirilerde bulunan Koşukavak, "Kazanınca konuşmak lazım. Kaybedince konuşunca olmuyor. Türk futbolu gelişmez başka türlü. Bir oynamak isteyen bir Boluspor tamamen topu üçüncü bölgeye vurup düşen top kazanacak ya Erzurumspor. Orta sahada çok bariz bir faul oyuncumuza yapıldı. Oyuna aktı, devam etti. Unutturuldu. Rakip oyuncu, arkadan aldatmaya yönelik penaltı aradı. İki sarı kartla oyundan atılması gerekiyordu. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü hakem arkadaşın çok oyun konsantrasyonu yoktu böyle 1980'de oynanan futbol sürekli topun havada olduğu oyunlarda futbol kuralları artık daha böyle ertelenir ve orada hakemin oyunu yorumlamasına kalır işler. Onları yapamadı hakem arkadaş maalesef. Çok oyunu yönetemedi, idare etti. O yüzden bunları söylemek zorundayım. Ülke futbolunun gelişmesi açısından. Bu kadar ekonomik anlamda yatırım yapılan bir futbol var bu ülkede. Üretemezsek oynayamazsak, ilk yarı herhalde bir file taksak sahaya, ayak tenisi oynasak yeri vardı. Sürekli top havadaydı, bir de topun oyunda kalması süresi herhalde hakemin sakatlığıyla beraber topun önünde kaldığı süre. Bu maçta bu top kaç dakika sahada kaldı? Bir tahminde bulunursam 15 dakika falandır. Bu çok acı bir şey. Bir tarafta oynamaya çalışan bir takımı biz bedavadan bize faul veya bir şey çalsın istemiyoruz. Ama bir takım oynamaya çalışıyor. Diğer takımı tamamen oynatmamaya çalışıyor. Burada kimden yana dikkatli davranmamız lazım, yorum yapmamız lazım. Böyle genç hakem arkadaşların biraz daha oyuna iyi yorumlar getirmesi, akıl getirmesi gerekiyor. Maalesef bugün göremedik. İnşallah ilerleyen zamanda gelişeceğiz. Umudumuz var" ifadelerini kullandı.

"Çok yüksek motivasyonu vardı rakibin"

Erzurumspor FK'nın motivasyonun yüksek olduğunu söyleyen Koşukavak son olarak, "İkinci yarıya da gelince, onların bu kadar topu havaya kaldırıp bize hücum etme planlarını bir orta saha fazla yaparak biraz da takımımı genişleterek alanlar oluşturmaya başladım. Yerden oyunlar oynamaya başladık. Çok yüksek motivasyonu vardı rakibin. Aşırı motivasyonu vardı. 5 sakatlık verdi Erzurumspor. Tebrik etmek lazım. Çok yüksek konsantrasyon motivasyonları vardı. Boluspor'a hayırlı olsun. Erzurumspor'a da başarı dilerim" dedi. - BOLU