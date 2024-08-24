Boluspor, Esenler Erokspor\'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
44. dakikada ceza sahasında dışında topla buluşan Avramovski'nin sert şutunda defanstan seken meşin yuvarlak, kaleye yönelerek filelere gitti. 1-0
64. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Berk Yıldız'ın şutunda kaleci Ege gole izin vermedi.
73. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında ceza sahası içinde Faye, topu ağlara gönderdi. 1-1
81. dakikada Boluspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Avramovski kafayla topu filelere yolladı. 2-1
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Onur Gülter, Kemal Elmas
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Hakan Bilgiç dk. 85), Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Vusal İsgandarli dk. 75), Daniel Avramovski (İshak Karaoğul dk. 85), Estrela (Burak Asan dk. 75), Khouma Babacar (Hüsamettin Yener dk. 69)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Jefferson, Tolunay Artuç, Enes Alıç
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Esenler Erokspor: Ege Baran Sahillioğlu, Sakıb Aytaç, Francis Nzaba, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Janne-Pekka Laine (Abuzer Gaffar Toplu dk. 87), Sefa Narin (Alper Karaman dk. 61), Berkay Aydoğmuş (Çağatay Yılmaz dk. 79), Hamza Catakovic (Furkan Orak dk. 79), Mame Mor Faye, İdris Furat (Junior Fernandes dk. 61)
Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Maksut Taşkıran, Mehmet Aygün, Talha Özcan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Daniel Avramovski (dk. 44 ve 81) (Boluspor), Mame Mor Faye (dk. 73) (Erokspor)
Sarı kartlar: Burak Asan (Boluspor), Oğuz Ceylan (Erokspor) - BOLU
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