Boluspor, Galatasaray'dan Işık Kaan Arslan'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Işık Kaan Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, 28 Ocak 2001 doğumlu oyuncunun futbola Galatasaray altyapısında başladığı aktarıldı.
Arslan'ın; Ergene Velimeşe, Sarıyer, Fethiyespor ve Van FK kulüplerinde kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.
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