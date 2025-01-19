Boluspor Iğdır'ı 1-0 Geçti - Son Dakika
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Boluspor Iğdır'ı 1-0 Geçti

Boluspor, Iğdır'da Alagöz Holding Iğdır FK'yi 90+2. dakikada attığı golle mağlup etti.

19.01.2025 18:19
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Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alperen Selvi, Regattin, Aly Malle (Dk. 89 Ahmet Engin), Cebrail Karayel, Mert Çölgeçen, Thuram, Ali Yaşar (Dk. 64 Caner Cavlun), Burak Bekaroğlu, Marcos Silva, Avramovski (Dk. 85 Burak Çoban)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin, Liço (Dk. 88 Estrela), Jefferson, Mukairu, Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Enes Alıç, Hüsamettin Yener (Dk. 75 Aleksic), Vusal İskandarlı (Dk. 61 Berk Yıldız)

Gol: Dk. 90+2 Jefferson (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Marcos Silva (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 82 Liço (Boluspor)

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor Iğdır'ı 1-0 Geçti - Son Dakika

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