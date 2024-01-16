 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Boluspor, İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Boluspor, İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, savunma oyuncusu İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer çalışmaları kapsamında Türkgücü München'den 22 yaşındaki Karaoğul ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Karaoğul'un Almanya'da doğduğu ve futbola SG Quelle Fürth altyapısında başladığı, daha sonra Ingolstadt 04'e transfer olduğu belirtildi.

Boluspor, İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı
16.01.2024 - 19:05,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, savunma oyuncusu İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün açıklamasında, takım kadrosunu güçlendirmek için yapılan transfer çalışmaları kapsamında Türkgücü München'den 22 yaşındaki İshak Karaoğul ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğan İshak Karaoğul'un, futbola SG Quelle Fürth altyapısında başladığı, daha sonra Ingolstadt 04'e transfer olduğu bilgisi de verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol, Boluspor, Nürnberg, Almanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:40:53. #1.11#
SON DAKİKA: Boluspor, İshak Karaoğul ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement