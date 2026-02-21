Boluspor, İstanbulspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
Boluspor, İstanbulspor'a 1-0 Yenildi

Boluspor, İstanbulspor\'a 1-0 Yenildi
21.02.2026 19:56
Boluspor'un teknik direktörü Suat Kaya, play-off hedefi için mücadele edeceklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Boluspor'un teknik direktörü Suat Kaya, "Ufak tefek sorunlarımız var ama bunların arkasından sığınmıyorum. Play-off grubunun içine girmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaya, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 7 gün günde 3 maç oynadıklarını, bu nedenle sakatlıklar ve kart cezalılarının kendilerini yorduğunu söyledi.

Takımın 75. dakikadan sonra yorulduğunu belirten Kaya, maça iyi başladıklarını, ilk yarının dengeli geçtiğini kaydetti.

Suat Kaya, artık bundan sonraki maçlara odaklanacaklarını dile getirerek, "Önümüzdeki hafta iyi bir dinlenmeyle, rakibe iyi çalışarak bu işten çıkış sağlamamız lazım. Ben oyuncularıma güveniyorum. Ufak tefek sorunlarımız var ama bunların arkasından sığınmıyorum. Play-off grubunun içine girmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk ise takımın başına geldiklerinden günden itibaren her rakibe göre farklı bir oyun felsefesi hazırladıklarını söyledi.

Zaman zaman saha içi ve defansif duruşlarını da rakiplerin konumlamasına göre yaptıklarını anlatan Öztürk, "Maçı kazandık. Sonradan oyuna aldığımız oyuncular normal ilk 11 oyuncularımızdı. Biz rakibin 60'tan sonra yorulacağını bildiğimiz için onları 60'tan sonra oyuna alıp ve golü bulup maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Öztürk, galip geldikleri için mutlu olduklarını aktararak, "Oyuncularımızı kutluyoruz. Bundan sonraki süreçte de Iğdır maçına hazırlığımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

