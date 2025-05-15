Trendyol 1. Lig Play-off 1. tur maçında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve adını 2. tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
49. dakikada sağ taraftan Vorobjovas'ın pasında ceza yayının sağında topla buluşan Özcan Şahan'ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
57. dakikada sağ taraftan Ali Ülgen'in ortasında Coly'nin uzaklaştıramadığı top Babacar'ın önüne düştü. Babacar'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
70. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan köşe vuruşunda Lico topu arkaya aşırdı. Kaleci İsa'nın müdahalesi sonrası Hasani'nin dönen topa sağ çaprazdan röveşatasında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
Hakemler: Yiğit Arslan, Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Krstovski dk. 78), Okan Erdoğan, Coly, Duhan Aksu (Yusuf Ali Özer dk. 85), Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Kerem Şen dk. 78), Sambissa (Şeref Özcan dk. 74), Loshaj, Diarra, Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Alp Tutar, Halil Yiğit Yitmez, Fatih Tultak, Yiğit Fidan, Duhaney, İsa Dayaklı
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Oulare, Enes Alıç (Berk Yıldız dk. 90+1), İshak Karaoğul (Balbudia dk. 80), Oğuz Güçtekin, Hasani (Aleksic dk. 87), Jefferson (Lico dk. 46), Mukairu, Babacar (Kaan Arslan dk. 87)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Eren Erdoğan, Hüsamettin Yener, İskandarlı, Anıl Koç
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Özcan Şahan (dk. 49) (İstanbulspor), Babacar (dk. 57), Hasani (dk. 70) (Boluspor)
Sarı kartlar: Okan Erdoğan, Özcan Şahan (İstanbulspor), İshak Karaoğul, Oulare, Enes Alıç (Boluspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Boluspor, İstanbulspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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