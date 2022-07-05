Boluspor, Joel Kayamba Ngandu'yu renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Yılport Samsunspor forması giyen Joel Kayamba Ngandu ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşında olan Joel Kayamba Ngandu'nun Çekya ekibi Hlinsko'da futbola başladığı belirtildi.
Demokratik Kongolu kanat oyuncusunun kariyerinde 199 maça çıktığı, 21 maçta gol sevinci yaşadığı, FK Pardubice, SFC Opava, Viktoria Plzen ve Samsunspor takımlarında forma giydiği ifade edildi.
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