Boluspor, Joel Kayamba Ngandu'yu renklerine bağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Boluspor, Joel Kayamba Ngandu'yu renklerine bağladı

05.07.2022 19:10
Boluspor, Joel Kayamba Ngandu'yu renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Yılport Samsunspor forması giyen Joel Kayamba Ngandu ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Yılport Samsunspor forması giyen Joel Kayamba Ngandu ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşında olan Joel Kayamba Ngandu'nun Çekya ekibi Hlinsko'da futbola başladığı belirtildi.

Demokratik Kongolu kanat oyuncusunun kariyerinde 199 maça çıktığı, 21 maçta gol sevinci yaşadığı, FK Pardubice, SFC Opava, Viktoria Plzen ve Samsunspor takımlarında forma giydiği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Samsunsporlu Yusuf Abdioğlu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyonluk en çok bize yakışacak Samsunsporlu Yusuf Abdioğlu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyonluk en çok bize yakışacak Ahmet Sagat'tan Samsunspor'a 3 yıllık imza Ahmet Sagat'tan Samsunspor'a 3 yıllık imza
Kaynak: AA

Samsunspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Joel Kayamba Ngandu'yu renklerine bağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 19:17:08. #1.11#
SON DAKİKA: Boluspor, Joel Kayamba Ngandu'yu renklerine bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement