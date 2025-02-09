Stat: Atatürk
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Sabri Öğe, Oğuzhan Yazır
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 78 İshak Karaoğul), Berk Yıldız (Dk. 61 Hasani), Jefferson, Mukairu, Oulare, Onur Ulaş (Dk. 46 Fethi Özer), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 61 Balburdia), Aleksic (Dk. 87 Isgenderli), Enes Alıç,
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Develi, Rroca (Dk. 67 Ezeh), Dembele, Camara (Dk. 67 Uğur Kaan Yıldız), Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Caulker, Diouf (Dk. 75 Marcos Silva), Süleyman Luş (Dk. 90+4 Ali Dere), Traore (Dk. 90+4 Görkem Bitin)
Goller: Dk. 16 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 83 Balburdia (Geosis Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Süleyman Luş, Dk. 48 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 57 Enes Alıç (Geosis Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 51 Dembele (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasındaki Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 1-1 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Boluspor - Keçiörengücü Maçı Beraberlik ile Bitti - Son Dakika
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