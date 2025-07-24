Boluspor, Loic Kouagba ile Anlaştı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, savunma oyuncusu Loic Kouagba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak, yönetim kurulu üyeleri ve 30 yaşındaki Loic Kouagba katıldı.
Kırmızı beyazlı ekip, tecrübeli savunma oyuncusunu 2 yıllığına renklerine bağladı.
Kouagba, futbol kariyerine AC Boulogne-Billancourt altyapısında başladı. 2017–2018 sezonunda Martigues forması giyen oyuncu, 2018–2019 sezonunda AS Beziers'e transfer oldu ve aynı sezonun devre arasında Marignane Gignac'a kiralandı.
Kouagba 2019 yılında transfer olduğu USL Dunkerque'de üç sezon forma giydi.
Ocak 2022'de Red Star FC'ye geçen futbolcu, 2024–2025 sezonunun sonuna kadar bu kulüpte görev aldı.
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