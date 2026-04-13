Boluspor Mağlup: \'Üretkenliği Beceremedik\'

Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, Erzurumspor maçından sonra yaptığı değerlendirmede, "Pozisyonlar aradık ama skor adına son vuruşlarda üretkenliği beceremedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dinçbudak, "Kendi kalemize attığımız golle 1-0 geriye düştük. Ondan sonra oyunu dengelemeye çalıştık. Pozisyonlar aradık ama skor adına son vuruşlarda üretkenliği beceremedik. Oyun ortada giderken Erzurumspor daha sonra 2-0'ı yakaladı. Dengede giden, karşılıklı atakların olduğu müsabaka, nisan ayının ortasında karlı bir havada oynandı. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Kısa bir süre kaldı. İnşallah 1 puanı da alıp çıkacakları Süper Lig'de başarılar dilerim" diye konuştu. - ERZURUM